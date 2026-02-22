FC Porto recebe Rio Ave para manter liderança da I Liga

O FC Porto procura este domingo, 22 de fevereiro, manter os quatro pontos de vantagem na liderança da I Liga de futebol. Os Dragões, em crise, recebem o Rio Ave na 23.ª jornada.Com o triunfo de sábado do Sporting no campo do Moreirense (3-0), os jogadores vão entrar em campo com apenas um ponto de vantagem sobre os ‘leões’, segundos classificados e principais rivais nesta altura da competição. Também já nesta ronda, o Benfica, terceiro, colocou-se à condição a quatro pontos da equipa de Farioli, após receber o bater o AVS, ‘lanterna-vermelha’, igualmente por 3-0.Já o Rio Ave vive a pior fase no campeonato, com cinco derrotas seguidas, seis nos últimos sete jogos. É o 15.º posicionado apenas dois pontos acima da zona de descida. O FC Porto-Rio Ave está agendado para às 20:30.Também hoje, às 18:00, o Estoril Praia, nono classificado, recebe o Gil Vicente, relegado provisoriamente para quinto com o triunfo do Sporting de Braga no clássico com o Vitória de Guimarães. A equipa é a grande surpresa da atual edição da I Liga.Programa da 23.ª jornada:Sexta-feira, 20 fev:Estrela da Amadora – Tondela, 0-2Sábado, 21 fev:Alverca - Santa Clara, 1-1Arouca – Nacional, 3-0Benfica – AVS, 3-0Moreirense - Sporting, 0-3Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 3-2Domingo, 22 fev:Estoril Praia - Gil Vicente, 18:00FC Porto - Rio Ave, 20:30Segunda-feira, 23 fev:Famalicão - Casa Pia, 20:15.Benfica vence AVS com novo equipamento e o pensamento em Madrid (veja os golos).Sporting ultrapassa Moreirense na segunda parte e pressiona líder FC Porto