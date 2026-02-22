O treinador do FC Porto, Francesco Farioli
O treinador do FC Porto, Francesco FarioliJOSÉ COELHO/LUSA
Desporto

FC Porto recebe Rio Ave para manter liderança da I Liga

O jogo entre FC Porto-Rio Ave está agendado para às 20:30.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O FC Porto procura este domingo, 22 de fevereiro, manter os quatro pontos de vantagem na liderança da I Liga de futebol. Os Dragões, em crise, recebem o Rio Ave na 23.ª jornada.

Com o triunfo de sábado do Sporting no campo do Moreirense (3-0), os jogadores vão entrar em campo com apenas um ponto de vantagem sobre os ‘leões’, segundos classificados e principais rivais nesta altura da competição. Também já nesta ronda, o Benfica, terceiro, colocou-se à condição a quatro pontos da equipa de Farioli, após receber o bater o AVS, ‘lanterna-vermelha’, igualmente por 3-0.

Já o Rio Ave vive a pior fase no campeonato, com cinco derrotas seguidas, seis nos últimos sete jogos. É o 15.º posicionado apenas dois pontos acima da zona de descida. O FC Porto-Rio Ave está agendado para às 20:30.

Também hoje, às 18:00, o Estoril Praia, nono classificado, recebe o Gil Vicente, relegado provisoriamente para quinto com o triunfo do Sporting de Braga no clássico com o Vitória de Guimarães. A equipa é a grande surpresa da atual edição da I Liga.

Programa da 23.ª jornada:

Sexta-feira, 20 fev:

Estrela da Amadora – Tondela, 0-2

Sábado, 21 fev:

Alverca - Santa Clara, 1-1

Arouca – Nacional, 3-0

Benfica – AVS, 3-0

Moreirense - Sporting, 0-3

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 3-2

Domingo, 22 fev:

Estoril Praia - Gil Vicente, 18:00

FC Porto - Rio Ave, 20:30

Segunda-feira, 23 fev:

Famalicão - Casa Pia, 20:15

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli
Benfica vence AVS com novo equipamento e o pensamento em Madrid (veja os golos)
O treinador do FC Porto, Francesco Farioli
Sporting ultrapassa Moreirense na segunda parte e pressiona líder FC Porto
I Liga
FC Porto
Futebol
Rio Ave

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt