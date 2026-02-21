Alexander Bah abriu o marcador no jogo do regresso após mais de um ano a recuperar de lesão.
Benfica vence AVS com novo equipamento e o pensamento em Madrid (veja os golos)

Os encarnados não sentiram dificuldade em vencer por 3-0, numa partida de sentido único frente ao último classificado. Bah, Rafa e Barrenechea fizeram os golos.
O Benfica venceu este este sábado, 21 de fevereiro, o AVS por 3-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga realizado no Estádio da Luz.

Na tarde em que estreou um novo equipamento em homenagem ao futebol de rua, a equipa de José Mourinho desenhou algumas jogadas bonitas, a fazer lembrar precisamente o futebol de rua, frente ao último classificado que vinha da sua primeira vitória no campeonato.

O primeiro golo dos encarnados surgiu de forma natural logo aos 11 minutos, num momento especial para o dinamarquês Alexander Bah, que abriu o marcador no jogo em que regressava aos relvados após uma ausência de um ano e 13 dias devido a uma lesão grave num joelho. O defesa-direito surgiu a fazer a recarga a um remate de Pavlidis defendido pelo guarda-redes Adriel.

O AVS mostrava pouca capacidade para incomodar a defesa benfiquista, razão pela qual o jogo foi de sentido único, com a equipa da casa a criar várias ocasiões de perigo, com Schjelderup em grande plano. O segundo golo surgiu aos 30 minutos na sequência de um canto, com Enzo Barrenechea a rematar para o fundo da baliza após assistência de Richard Ríos.

Em cima do intervalo, Rafa Silva marcou o seu primeiro golo desde o regresso ao Benfica, com um remate de letra após excelente passe de Sidny Lopes Cabral,.

No segundo tempo, o domínio benfiquista manteve-se apesar de Mourinho ter começado a poupar alguns jogadores tendo em vista o jogo da Liga dos Campeões, na quarta-feira, em casa do Real Madrid, que este sábado perdeu com o Osasuna, em Pamplona, por 1-2, com o golo merengue a ser marcado por Vinícius Júnior.

Foram várias as oportunidades criadas, destacando-se um remate ao poste por parte de Sidny. No entanto, o resultado não sofreu alterações.

Este resultado mantém o Benfica a três pontos do Sporting, ficando agora a quatro pontos do FC Porto, que só este domingo recebe o Rio Ave.

Veja os golos:

