Benfica vence AVS com novo equipamento e o pensamento em Madrid (veja os golos)

O Benfica venceu este este sábado, 21 de fevereiro, o AVS por 3-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga realizado no Estádio da Luz.Na tarde em que estreou um novo equipamento em homenagem ao futebol de rua, a equipa de José Mourinho desenhou algumas jogadas bonitas, a fazer lembrar precisamente o futebol de rua, frente ao último classificado que vinha da sua primeira vitória no campeonato.O primeiro golo dos encarnados surgiu de forma natural logo aos 11 minutos, num momento especial para o dinamarquês Alexander Bah, que abriu o marcador no jogo em que regressava aos relvados após uma ausência de um ano e 13 dias devido a uma lesão grave num joelho. O defesa-direito surgiu a fazer a recarga a um remate de Pavlidis defendido pelo guarda-redes Adriel.O AVS mostrava pouca capacidade para incomodar a defesa benfiquista, razão pela qual o jogo foi de sentido único, com a equipa da casa a criar várias ocasiões de perigo, com Schjelderup em grande plano. O segundo golo surgiu aos 30 minutos na sequência de um canto, com Enzo Barrenechea a rematar para o fundo da baliza após assistência de Richard Ríos.Em cima do intervalo, Rafa Silva marcou o seu primeiro golo desde o regresso ao Benfica, com um remate de letra após excelente passe de Sidny Lopes Cabral,.No segundo tempo, o domínio benfiquista manteve-se apesar de Mourinho ter começado a poupar alguns jogadores tendo em vista o jogo da Liga dos Campeões, na quarta-feira, em casa do Real Madrid, que este sábado perdeu com o Osasuna, em Pamplona, por 1-2, com o golo merengue a ser marcado por Vinícius Júnior.Foram várias as oportunidades criadas, destacando-se um remate ao poste por parte de Sidny. No entanto, o resultado não sofreu alterações.Este resultado mantém o Benfica a três pontos do Sporting, ficando agora a quatro pontos do FC Porto, que só este domingo recebe o Rio Ave. Veja os golos: