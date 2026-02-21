Sporting ultrapassa Moreirense na segunda parte e pressiona líder FC Porto

O Sporting foi este sábado, 21 de fevereiro, a Moreira de Cónegos vencer o Moreirense por 3-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga. Os leões encurtam assim para um ponto o atraso para o líder, que só este domingo recebe o Rio Ave.Os leões, que contaram com o regresso do seu goleador Luis Suárez após cumprir castigo, foram dominadores em praticamente toda a primeira parte, impulsionados pelo brasileiro Luís Guilherme na ala esquerda.Francisco Trincão logo aos nove minutos esteve perto de abrir o marcador, mas rematou para fora quando estava diante do guarda-redes, tendo a finalizar o primeiro tempo sido Suárez a rematar por cima quando estava em boa posição. O golo do Sporting acabou por surgir no início do segundo tempo, aos 52 minutos, precisamente por Trincão a rematar par ao fundo da baliza de André Ferreira após assistência de Maxi Araújo, numa jogada em que Luís Guilherme tem muito mérito ao roubar a bola a Cedric.O Moreirense ainda se tentava recompor do golo sofrido quando o Sporting voltou a marcar aos 56 por Geny Catamo com um bonito remate em arco.As contas da partida fecharam por Suárez, o goleador da equipa de Rui Borges, que aos 75 minutos, na sequência de um canto, após desvio de Gonçalo Inácio. O colombiano igualou assim o benfiquista Pavlidis na liderança da lista de melhores marcadores com 20 golos.Com este resultado, os leões mantêm-se no segundo lugar com três pontos de vantagem sobre o Benfica e a apenas um do líder FC Porto, que só este domingo recebe o Rio Ave.