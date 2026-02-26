FC Porto. Farioli fala dos dias difíceis devido à morte da mãe de Borja Sainz e faz grandes elogios ao Arouca

Francesco Farioli, treinador do FC Porto, revelou esta quinta-feira, 26 de fevereiro, que os últimos dias "não foram nada fáceis" para Borja Sainz, que perdeu a mãe e que se encontra desde segunda-feira em Espanha. "A situação ficou complicada e hoje recebemos a notícia que ninguém queria receber. Falei com ele nestes últimos dias", disse, garantindo que a equipa "estará perto" do futebolista de 25 anos, acrescentando inclusive que o presidente André Villas-Boas vai estar presente no funeral.Na antevisão à partida da 24.ª jornada, marcada para esta sexta-feira, no Dragão, às 18h45, Farioli disse que o Arouca "é uma das equipas que jogam um futebol mais interessante" na I Liga, destacando que depois de terem conseguido 14 pontos na primeira volta, já contabilizam 12 pontos em apenas seis jogos da segunda metade do campeonato, o que diz ser "verdadeiramente impressionante". "Tenho de dar crédito ao treinador Vasco Seabra porque está a fazer um grande trabalho. Também temos de elogiar as bolas paradas, têm combinações ofensivas muito bem trabalhadas e todos esses detalhes merecem a nossa atenção para conseguirmos vencer", explicou o treinador italiano, que revelou não poder contar com o brasileiro Thiago Silva, que ainda recupera de lesão, mas mostrou esperança em contar "em breve" com Martim Fernandes. A boa notícia para os portistas é que o central polaco Kiwior "está totalmente recuperado", pelo que estará de volta à equipa.Apesar das várias ausências no setor defensivo nos últimos tempos, Farioli realça a estabilidade da equipa que continua a sofrer poucos golos, algo que o leva a dizer que o que a equipa tem feito "tem sido fantástico", afinal o FC Porto "não tem sentido assim tanto todas as ausências". Os dragões iniciam com o Arouca uma série de três jogos em dez dias, sendo que dois deles são as visitas a Alvalade para jogar com o Sporting para a Taça de Portugal e à Luz para enfrentar o Benfica para o campeonato, mas essa é uma situação que não preocupa Farioli, que enaltece o estado físico dos seus jogadores: "Fisicamente, acho que somos uma equipa de monstros. Os jogadores estão muito muito bem a nível físico. Todos os jogadores estão preparados." Apesar da proximidade de jogos tão importantes, garantiu que não irá poupar Alberto Costa, que se vir o cartão amarelo falhará o jogo com o Benfica, pois "o próximo adversário que merece atenção neste momento tem uma camisola amarela" e chama-se Arouca.Questionado sobre o facto de o avançado turco Deniz Gül não marcar golos há quatro meses, o treinador do FC Porto desvalorizou. "Ele marcou na última jornada, mas infelizmente, por 8 centímetros, não contou. Com Arouca e Moreirense marcou golos importantes e decisivos. Se compararmos o tempo de jogo que tem, a leitura é totalmente diferente em relação ao número de golos marcados", justificou, acrescentando que "o mais importante é ele estar no sítio certo no momento certo", pois se isso acontecer "os golos surgirão dentro de pouco tempo".