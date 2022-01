FC Porto empresta lateral Nanú aos norte-americanos do FC Dallas

O internacional guineense Nanú vai jogar no FC Dallas até dezembro, por empréstimo do FC Porto, anunciou esta segunda-feira o clube da Liga Norte-americana de Futebol (MLS).

Em comunicado divulgado no site oficial, o FC Dallas refere que o lateral, de 27 anos, vai "ocupar uma das vagas disponíveis no plantel para transferências internacionais e será integrado na equipa assim que for emitido o visto de trabalho para atletas, além do certificado internacional".

Na mesma nota, o clube do Texas, que alinha na Conferência Oeste da MLS, adianta que poderá exercer uma opção de compra no final do empréstimo, em dezembro de 2022. O valor desta cláusula não foi revelado.