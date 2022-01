FC Porto arranca triunfo sofrido frente ao Marítimo

OFC Porto venceu ontem, no Estádio do Dragão, o Marítimo 2-1, em jogo da 20.ª jornada da I Liga. Para os dragões, o resultado foi melhor do que exibição, perante um adversário inconformado. Os portistas abriram o marcador por Evanilson (18") e, apesar de ampliarem a vantagem logo após o intervalo, por Pepê (48"), não evitaram que o Marítimo ainda reduzisse, por Edgar Costa (53"), e mantivesse o resultado em aberto até final.

Apesar do triunfo sofrido, o FC Porto somou a 15.ª vitória consecutiva na Liga e reforçou a liderança, agora com 56 pontos, mais nove do que o Sporting, segundo e com menos um jogo, enquanto o Marítimo, que não perdia há quatro jogos, segue no nono posto, com 24.

Naquele foi o primeiro jogo em que o FC Porto já não contou com Luis Díaz, o melhor marcador da equipa - transferido para o Liverpool -, Sérgio Conceição lançou Pepê para o lugar do colombiano e apostou também em Grujic para suprir a ausência de Uribe, ao serviço da seleção colombiana. Essas mexidas não afetaram o rendimento inicial dos portistas, que mostraram vontade em chegar à vantagem, deixando avisos iniciais num par de investidas de Otávio.

Os madeirenses tentavam estancar essa pressão do adversário com um bloco defensivo coeso e, mesmo sem Joel Tagueu, a principal referência no ataque, que falhou o jogo por castigo, tentavam explorar o contra-ataque, chegando a esboçar um remate por André Vidigal.

No entanto, a superioridade dos portistas era evidente e não surpreendeu quando Evanilson abriu o marcador, respondendo com um desvio de calcanhar, a uma solicitação de Otávio, marcando o seu 13.º golo da temporada.

O Marítimo ainda tentou reagir e, cinco minutos depois, teve uma boa chance para resgatar o empate, novamente com André Vidigal em destaque, mas falhou por pouco o alvo. Alertado para os contragolpes dos insulares, o FC Porto acentuou o domínio, empurrando o adversário para mais perto da baliza mas, perante a solidez defensiva maritimista, não mostrava clarividência no último terço para ampliar a vantagem.

O intervalo acabou por fazer melhor aos dragões, que precisaram de apenas três minutos após o reatamento para ampliar a vantagem, com um desvio feliz de Pepê a um remate inicial de Otávio, que traiu o guardião do Marítimo. No entanto, os madeirense não esmoreceram e insistiram no contra-ataque, retirando dividendos cinco minutos depois, após uma perda de bola dos portistas, num lance desenhado por Wink e Guitane, que teve resolução incompleta do guarda-redes do FC Porto, sobrando a bola para Edgar Costa, que fez o 2-1.

Percebendo o perigo do resultado, o FC Porto aumentou a presença na área contrária, mas sentia dificuldades no último terço, embora mantendo domínio da partida.

O Marítimo ainda conseguiu provocar alguns sustos, mantendo o resultado em aberto, mas o FC Porto, desinspirado, acabou por segurar o triunfo.