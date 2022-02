Favorito Senegal vence Egito de Queiroz e conquista a CAN

O Senegal era o grande favorito a vencer a Taça das Nações Africanas (CAN) e justificou o estatuto em campo ao vencer, este domingo, o Egito de Carlos Queiroz na final. Foi preciso ir ao desempate por grandes penalidades para encontrar o novo rei do futebol africano. Na marca dos 11 metros a equipa de Sadio Mané foi mais forte que a de Salah (4-2, após um 0-0 no tempo regulamentar). É o primeiro troféu da CAN daquela que é a melhor seleção africana do ranking FIFA (20.º lugar) e que assim sucedeu à Argélia como campeã.

Jogadores como Edouard Mendy (Chelsea), Kalidou Koulibaly (Nápoles), Bouna Sarr (Bayern Munique), Gana Gueye (PSG), Papa Sarr (Metz), Sadio Mané (Liverpool) ou Ismaïla Sarr (Watford) faziam dos Leões de Teranga uma equipa cheia de talento e disposta a desafiar os outros crónicos candidatos, como o recordista de troféus (o Egito, com sete) ou a campeã Argélia.

Em Yaoundé (Camarões), após o empate 0-0 no tempo regulamentar e no prolongamento, Abdelmonem, que acertou no poste da baliza senegalesa, e Lasheen, que permitiu a defesa a Mendy, desperdiçaram duas grandes penalidades para os egípcios, enquanto Sadio Mané converteu o penálti decisivo, depois o guarda-redes Gabasky ainda ter defendido o remate de Bouna Sarr.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Carlos Queiroz procurava ser o primeiro português a vencer a CAN e devolver o troféus ao Egito, que, apesar de ser o recordista de troféus, já não vence a competição desde 2010. Apesar da final perdida, o treinador consegue o melhor melhor registo de sempre de um português na prova, com António Conceição a terminar em terceiro lugar ao leme dos Camarões.