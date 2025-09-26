Ex-Sporting Bas Dost termina a carreira após dois anos sem jogar devido a problemas cardíacos

Bas Dost decidiu acabar a carreira de jogador de futebol aos 36 anos e depois de complicações cardíacas. "Ficas chocado quando descobres que tiveste uma paragem cardíaca. Não é assim que queres deixar o futebol. Queres partir por ti mesmo. E é uma pena que eu não o tenha conseguido fazer", contou Bas Dost numa entrevista ao jornal Algemeen Dagblad.O avançado que jogou no Sporting ente 2016 e 2019, tendo marcado 93 golos em 117 jogos, sofreu uma paragem cardíaca durante um jogo do NEC Nijmegen com o AZ Alkmaar, em outubro de 2023, e tinha a carreira em suspenso desde então. Na altura o avançado caiu inanimado em campo e, segundo contou mais tarde, depois de ter alta hospitalar, "teve a sorte de ser reanimado em campo". Foi diagnosticado com uma inflamação no músculo cardíaco e foi-lhe implantado um desfibrilador, com a ideia de regressar aos relvados, mas surgiram novas complicações. Em junho, o cardiologista informou-o que tinha sido detetado mais um problema durante um treino: "Pensei: 'Não queres arriscar a tua vida'. Ponderei durante duas semanas e depois tomei a decisão de abandonar." Bas Dost saiu de Alvalade em 2019, depois do ataque à Academia leonina, em Alcochete. O jogador foi mesmo um dos agredidos pelos adeptos, ficando ferido na cabeça. Mudou-se depois para o Eintracht Frankfurt, jogando depois no Club Brugge, Ultrecht e NEC Nijmegen..Bas Dost agradece aos "verdadeiros adeptos" do Sporting