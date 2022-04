Ex-jogador da Académica e do Nacional morre aos 28 anos

Kalindi, à direita, disputa a bola com Chiquinho num jogo do Nacional com o Benfica.

A informação foi avançada pelo site do Clube Desportivo Nacional: o lateral direito Kalindi Souza, que esteve ao serviço da equipa insular durante três temporadas e meia, morreu aos 28 anos.

"Lateral direito de posição, era um jogador explosivo e irreverente, enchendo o campo com a sua dinâmica, empenho e entusiasmo. Profissional exemplar, homem de grande caráter, sorriso fácil e sempre disponível para ajudar o amigo, faleceu aos 28 anos, deixando um enorme vazio no coração de todos quantos tiveram a felicidade de o conhecer e lidar com ele", lê-se na página do Nacional.

O atleta brasileiro chegara a Portugal em 2015, oriundo do Grémio Anápolis, tendo jogado pelo Penafiel nas primeiras três épocas. Rumou depois para a Madeira, onde fez 71 jogos e marcou um golo durante três épocas e meio.

Em dezembro de 2021 rescindiu com o Nacional e assinou pela Académica, mas não chegou a jogar e há duas semanas rescindiu o contrato.

As causas da morte são desconhecidas. Segundo O Jogo, Kalindi tinha regressado ao Brasil.