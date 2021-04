Europeus de Judo: Telma Monteiro e João Crisóstomo nas meias-finais

A judoca portuguesa Telma Monteiro qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais da categoria de -57 kg dos Europeus de Lisboa, competição em que procura a sua 15.ª medalha na competição continental.

Telma Monteiro, 10.ª do mundo, venceu ao segundo combate a belga Mina Libeer, com dois 'waza ari' e consequente 'ippon', obtidos aos 40 segundos de combate e, depois, aos 1.13 minutos, numa 'luta' muito diferente da estreia.

No primeiro combate, Telma derrotou a experiente austríaca Sabrina Filzmoser por 'waza ari', a 11 segundos do final.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nas meias-finais, a melhor judoca portuguesa de todos os tempos vai encontrar a kosovar Nora Gjakova, quarta do 'ranking' mundial e a mais cotada em Lisboa, com quem Telma Monteiro perdeu seis de oito combates, o último no Masters deste ano.

Também nas meias-finais está o português João Crisóstomo, na categoria de -66 kg dos Europeus de Lisboa, ao vencer o espanhol Alberto Gaitero Martin, que era favorito, por 'ippon', já no prolongamento.

Crisóstomo, a grande surpresa das eliminatórias da manhã, juntou-se assim a Telma Monteiro entre os semifinalistas, com o judoca da universidade Lusófona a afastar três adversários acima de si no 'ranking' mundial.

João Crisóstomo, 63.º, derrotou o polaco Patrick Wawrzyczek (54.º), por 'waza-ari', o azeri Nijat Shikhalizada (21.º), por 'ippon', e o espanhol Gaitero Martin (nono), por 'ippon', todos já no 'golden score', prolongamento.

Com Gaitero Martin, João Crisóstomo disputou mais de oito minutos de combate, no qual o espanhol sofreu um terceiro castigo, e eliminação, quando ambos já tinham dois 'shido'.

Quanto aos restantes atletas portugueses em prova, na categoria -66 kg, o judoca André Diogo foi eliminado no seu primeiro combate contra o bielorrusso Dzmitry Minkou.

Na categoria -60 kg, o judoca Rodrigo Lopes foi eliminado ao segundo combate contra o búlgaro Yanislav Gerchev, por 'ippon'.

Na categoria -57 kg, a judoca Wilsa Gomes foi eliminada no segundo combate ao perder com a francesa Sarah Leonie Cysique, por 'ippon', consentido a 2.14 minutos do final.

Na categoria -52 kg, a judoca Joana Diogo foi eliminada no primeiro combate contra a georgiana Mariam Janashvili, por 'ippon', a minuto e meio do final do tempo regulamentar.

Na categoria -52 kg, a judoca Joana Ramos perdeu com a vice-campeã olímpica e campeã europeia, a italiana Odette Giuffrida.

Na categoria -48 kg, a judoca Catarina Costa perdeu ao primeiro combate com a russa Sabina Giliazova, por 'ippon', a 1.50 do final. Também nesta categoria a judoca Maria Siderot foi eliminada na sua estreia pela eslovena Marusa Stangar, por 'ippon'.