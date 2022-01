Estoril pede adiamento de jogo com FC Porto devido a cerca de 30 casos de covid-19

O Estoril tem cerca de 30 casos positivos ao coronavírus SARS-CoV-2 e já solicitou o adiamento do jogo de sábado com o FC Porto, da 17.ª jornada da I Liga, confirmou à Lusa fonte ligada ao processo.

Depois de vários casos positivos ao coronavírus, que provoca a doença covid-19, o clube da I Liga tem realizado testes diários e os positivos, entre jogadores e elementos do staff, já ascendem a cerca de três dezenas.

Devido a esta situação, o Estoril pediu o adiamento do jogo de sábado frente ao FC Porto, estando a situação a ser avaliada.

A delegação de saúde está informada da situação, mas ainda não decretou qualquer medida geral de isolamento para a equipa primodivisionária.

No entanto, de acordo com a imprensa desportiva, o FC Porto não se mostra muito recetivo no adiamento da partida com os estorilistas, agendada para as 18.00 horas de sábado.

Em dezembro, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional aprovou uma alteração aos regulamentos das competições que prevê que um jogo só se possa realizar quando uma das equipas tiver, pelo menos, 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes.

O jogo entre Estoril Praia e FC Porto está agendado para sábado, pelas 18:00, no Estádio António Coimbra da Mota.