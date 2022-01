Estoril confirma que vai a jogo e diz que FC Porto recusou adiamento

Estoril pede adiamento de jogo com FC Porto devido a cerca de 30 casos de covid-19

O Estoril anunciou esta quarta-feira que vai jogar frente ao FC Porto no sábado, na 17.ª jornada da I Liga, apesar do surto de casos positivos ao coronavírus, salientando que os dragões rejeitaram o adiamento.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Estoril explicou que com atualização das normas pela Direção-Geral da Saúde sobre os isolamentos, que reduziu de 10 para sete dias em pessoas infetadas que estejam assintomáticas ou com sintomas ligeiros, a equipa "irá necessariamente" estar presente no jogo frente ao FC Porto.

Apesar de confirmar que vai a jogo, o Estoril Praia frisou que manteve o pedido de adiamento da partida de sábado, o que foi recusado pelos dragões.

"Na defesa dos interesses dos atletas e da sua condição física e com o objetivo de salvaguardar a verdade desportiva - entre jogadores (18) e membros do staff (9) foram 27 os profissionais em isolamento que não efetuaram qualquer preparação conjunta, sendo que muitos deles estiveram impedidos de treinar -, a Estoril Praia SAD manteve o pedido de adiamento do jogo, pedido este que foi recusado pela FC Porto SAD por constrangimentos de calendário", explica o documento.

O atual quinto classificado da I Liga salienta que esta decisão impossibilita que o Estoril se apresente "nas melhores condições possíveis" para o jogo.

"A Estoril Praia SAD irá avaliar com a máxima prudência a situação física de todos os jogadores de forma a apresentar o seu melhor onze e conseguir ultrapassar mais este momento difícil, dando uma resposta à altura da história do nosso clube", conclui o documento.

Em dezembro, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional aprovou uma alteração aos regulamentos das competições que prevê que um jogo só se possa realizar quando uma das equipas tiver, pelo menos, 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes.

O jogo entre Estoril Praia e FC Porto está agendado para sábado, pelas 18.00 horas, no Estádio António Coimbra da Mota.