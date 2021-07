Espanha vence Suíça nos penáltis e está nas meias-finais

A Espanha qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais do Euro 2020, ao vencer a Suíça por 3-1, no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, no primeiro jogo dos quartos, realizado em São Petersburgo, na Rússia.

No tempo regulamentar, os espanhóis adiantaram-se logo aos oito minutos, com um autogolo de Denis Zakaria, que desviou para a própria baliza um remate de Jordi Alba.

A Suíça chegou ao empate aos 68', por Xherdan Shaqiri, mas nove minutos depois ficou reduzida a 10 jogadores devido à expulsão de Remo Freuler.

O jogo acabou por se decidir nos penáltis, onde Oyazabal transformou o remate decisivo.

Nas meias-finais, que se realizam no Estádio da Wembley, em Londres, na terça-feira, a Espanha, vencedora da prova em 1964, 2008 e 2012, vai defrontar o vencedor do embate entre Bélgica e Itália, campeã europeia em 1968.