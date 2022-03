Escuderia de Fórmula 1 Haas 'corta' russo Nikita Mazepin

A escuderia de Fórmula 1 Haas rescindiu este sábado e o contrato que tinha com o piloto russo Nikita Mazepin, assim como com o seu patrocinador Uralkali (empresa da qual o pai de Mazepin é acionista) na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia.

"A Haas F1 decidiu dar por terminado, com efeito imediato, a sua relação com o patrocinador Uralkaki, assim como o contrato com o piloto Nikita Mazepin", anunciou a escuderia nas redes sociais.

TEAM STATEMENT #HaasF1 pic.twitter.com/5aEXLzYtmV - Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 5, 2022

No mesmo comunicado, a Haas afirma que, "como o resto da comunidade da Fórmula 1, está surpreendida e triste pela invasão à Ucrânia", acrescentando desejar que "o conflito se resolva de forma rápida e pacífica".

No início da semana, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) decidiu retirar o Grande Prémio da Rússia do calendário de 2022 e dos próximos anos. No entanto, pilotos russos e bielorrussos não foram proibidos de competir.

Nikita Mazepin, de 23 anos, chegou à Haas F1 em 2021, época em que fez equipa com o alemão Mick Schumacher, sendo que nenhum dos dois pilotos conseguiu pontuar.

Até ao momento, não se sabe quem irá substituir Mazepin no mundial de Fórmula 1.