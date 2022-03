Eriksen marca no regresso à seleção após paragem cardíaca

O médio dinamarquês Christian Eriksen regressou este sábado aos relvados pela seleção dinamarquesa e marcou um golo na derrota por 4-2 frente aos Países Baixos. Este foi o primeiro jogo internacional de Eriksen em pouco mais de nove meses, depois de ter sofrido uma paragem cardíaca durante um jogo do Euro 2020.

Quando entrou em campo, Eriksen foi muito aplaudido pelo público presente na Johann Cruyff Arena, em Amesterdão (o estádio do Ajax, clube onde foi formado) e levantou as mãos ao céu em jeito de agradecimento. Dois minutos depois de ter entrado, o médio que agora atua no Brentford, de Inglaterra, marcou o golo que encurtou a desvantagem dinamarquesa para 3-2. Depois de ter marcado, foi muito felicitado pelos colegas de equipa, muitos deles presentes aquando da paragem cardíaca de Eriksen no Euro 2020, num jogo frente à Finlândia.

Apesar do golo de Eriksen, a Dinamarca não conseguiu evitar a derrota e o resultado do jogo amigável fixou-se nos 4-2 a favor da equipa da casa.