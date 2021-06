Médico da Dinamarca: "Conseguimos trazer o Eriksen de volta"

Kasper Hjulmand abraça Kasper Schmeichel antes do reatamento do jogo.

Finlândia vence debilitada Dinamarca depois do susto com Eriksen

Morten Boesen, médico da seleção dinamarquesa, falou aos jornalistas este sábado à noite e relatou os momentos dramáticos que foram vividos no relvado após Christian Eriksen ter desfalecido no relvado do estádio Parken no jogo contra a Finlãndia.

"Percebemos logo que estava inconsciente e quando chegámos perto dele, estava virado de lado, a respirar e conseguia sentir-lhe a pulsação. Mas todo esse quadro mudou rapidamente e tivemos de começar de imediato as manobras de reanimação do Eriksen. Com a ajuda rápida dos médicos e do resto da equipa, fizemos o que tínhamos de fazer e conseguimos trazê-lo de volta. Ele ainda falou comigo antes de ser transportado para o hospital", afirmou o clínico

Já o técnico da seleção dinamarquesa de futebol, Kasper Hjulmand, realçou que o desfalecimento de Christian Eriksen na partida do Euro2020 frente à Finlândia foi uma "experiência traumática", e que afetou emocionalmente os seus futebolistas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Os jogadores quebraram, foi uma experiência traumática", afirmou em conferência de imprensa o selecionador dinamarquês, de 49 anos, salientando que esta é uma noite "muito difícil" e recorda que "o mais importante na vida são os relacionamentos, as pessoas próximas, a família e os amigos".

Hjulmand explicou que a UEFA deu duas opções, depois de o jogo ter ficado suspenso por uma hora e meia após o grave episódio clínico com Eriksen: ou retomar o jogo hoje aos 43 minutos ou jogar o resto no domingo ao meio-dia.

E foram os jogadores, depois de terem a certeza de que Eriksen estava bem, que escolheram a primeira opção, porque não se consideravam capazes de esperar pelo dia seguinte e preferiram "passar por um mau bocado o mais cedo possível", revelou Hjulmand.

"É claro que não se pode jogar com esses sentimentos. É incrível que os jogadores tenham jogado no segundo tempo e fossem a melhor equipa. Não se pode jogar um jogo deste nível depois de ver um dos melhores amigos lutar pela vida", disse.

Hjulmand, emocionado, sublinhou que não pode elogiar a sua equipa "o suficiente" e está "muito orgulhoso" da forma como os seus jogadores "cuidam uns dos outros" e ousaram mostrar os seus sentimentos.

"É uma noite difícil, todos os nossos pensamentos estão com ele e sua família. Christian é um dos melhores jogadores do mundo, mas ele ainda é melhor como pessoa", destacou, numa conferência de imprensa em que nenhum jogador dinamarquês compareceu.

O treinador dinamarquês revelou que alguns jogadores não se sentiam fortes o suficiente para jogar, e que lhes deu liberdade de escolha. Segundo adiantou, no final do jogo, todos os futebolistas queriam conversar com suas famílias.

O capitão Simon Kjaer, que foi substituído aos 63 minutos, foi um dos mais afetados, reconheceu o treinador: "Ele ficou muito afetado, não podia continuar. Eu entendo-o perfeitamente. São muito bons amigos."

A Dinamarca foi derrotada pela Finlândia, por 1-0, em jogo do Grupo B do Euro2020, marcado pelo desfalecimento do dinamarquês Christian Eriksen, que obrigou à interrupção do jogo durante mais de uma hora.

O encontro, no Estádio Parken, em Copenhaga, foi interrompido ao minuto 43, depois de o médio Christian Eriksen ter caído inanimado do relvado e ser reanimado ainda no estádio, estando estável no hospital.