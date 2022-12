Nicolás Otamendi e Enzo Fernández podem fazer história no futebol português no próximo domingo, dia em que enfrentarão a França na final do Mundial 2022. É que se os argentinos se sagrarem campeões mundiais no Qatar vão colocar o Benfica no restrito lote dos clubes com jogadores que já levantaram o troféu Jules Rimet.

Nunca um atleta foi campeão mundial a jogar em Portugal e apenas cinco jogaram na I Liga depois de terem vencido o mais importante título de seleções: Anderson Polga (Sporting), Joan Capdevila (Benfica), Iker Casillas (FC Porto), Adil Remi (Boavista) e Julian Draxler (Benfica). Já Aldair (Benfica), Branco (FC Porto) e Ricardo Rocha (Sporting) foram campeões depois de terem representado emblemas portugueses.