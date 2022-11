Dragão mantém chip da Champions e goleia Paços de Ferreira

Taremi segue imparável e já leva seis golos no campeonato e 12 no total da época.

Foram quatro, podiam ter sido cinco, seis golos... O FC Porto goleou o Paços de Ferreira (4-0) e regressou aos triunfos na I Liga, depois de uma derrota com o Benfica e um empate com o Santa Clara. Evanilson bisou ainda antes do intervalo e Taremi picou o ponto, numa partida em que Juan Delgado fechou a goleada portista com um autogolo. Foi a nona goleada dos dragões esta temporada (em 20 jogos), que assim se aproximam do líder Benfica - joga hoje com o Estoril.

Sérgio Conceição fez várias alterações na equipa - Rodrigo Conceição, Wendell e Uribe foram as novidades em comparação com o onze que jogou frente ao Atlético de Madrid e conseguiu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões na condição de líder - e manteve a desejada alta rotação da Champions no campeonato com uma entrada fortíssima no jogo da 12.ª jornada da I Liga, que resultou logo num golo madrugador.

O resultado ao intervalo (3-0) espelhava o domínio portista no primeiro tempo e não deixava margem para dúvidas sobre a gestão do triunfo no segundo tempo. Até porque a boa vontade do Paços de Ferreira não chegava para incomodar um dragão que finalmente manteve a cara da Champions no campeonato. Aos quatro minutos Evanilson contou com uma assistência magistral de Eustáquio para inaugurar o marcador.

Juan Delgado desperdiçou uma grande oportunidade para empatar, o que podia ter mudado o rumo do jogo que o FC Porto tornou fácil a partir da meia hora com os golos de Taremi e Evanilson.

Juan "infeliz" Delgado

Para o segundo tempo, o placard dava garantias de alguma tranquilidade. Nunca o FC Porto perdeu uma partida depois de estar a vencer por três golos de diferença ao intervalo, mas nas últimas três vezes acabou a consentir empates. Mas não desta vez. Por alguma razão o Paços Ferreira é último classificado, com o pior ataque (sete golos) e a segunda pior defesa (24 golos sofridos), e já tinha sofrido três golos por quatro vezes neste campeonato.

A missão do regressado José Mota (apostou num 5x4x1 a pedir magia a Gaitán, que pouco ou nada se viu) na Capital do Móvel não é fácil. E se o primeiro tempo deu ares de goleada, o segundo terminou sem que Diogo Costa fizesse uma única defesa ! O guarda-redes renovou esta semana com o emblema azul e branco e completou ontem o 10.º jogo sem sofrer golos, em 19 partidas em 2022-23.

Aos 56 minutos um autogolo de Juan Delgado colocou o FC Porto a vencer por 4-0, mas a infelicidade do pacense não tirou brilho a uma excelente jogada dos portistas. Aos 60 minutos a vantagem dava para a equipa ter alguns momentos de brilhantismo - Otávio, Eustáquio e Pepê não marcaram, mas sustentaram o caudal ofensivo azul e branco - e para Sérgio Conceição gerir a equipa e o banco a pensar na Taça de Portugal (terça-feira, com o Mafra) e permitir uma ovação a Taremi. O iraniano foi talvez o melhor em campo e ainda teve um golo anulado antes de sair e dar lugar ao miúdo Gonçalo Borges.

Depois foi só esperar pelo fim do encontro - Galeno ainda acertou no poste! - para o campeão amealhar mais três pontos e chegar ao segundo lugar da tabela, ainda que de forma provisória e a depender do resultado do Sp. Braga com a equipa sensação do campeonato, o Casa Pia.

Quanto aos pontos de diferença para o líder, tem a palavra o Benfica, que joga no domingo na Amoreira (ver página 22).

