O Casa Pia está em posição de subida à I Liga, o que, a acontecer, será histórico. O lendário clube lisboeta esteve nos primórdios do campeonato nacional, com uma participação na época 1938-39, mas ficou em último entre oito clubes, com uma vitória e 13 derrotas. Desde então já se passaram mais de 80 anos... Agora luta com Rio Ave, Feirense e Desp. Chaves por um lugar entre os grandes do futebol português, quando faltam jogar seis jornadas da II Liga.

Chamam-lhes gansos negros de Lisboa pelo ar pomposo com que os alunos da Casa Pia desfilavam nas cerimónias oficiais, por equiparem de preto - emprestaram os equipamentos para a seleção nacional fazer o primeiro jogo oficial em 1921 - e serem da capital. Têm andado por divisões inferiores sem deixarem de reivindicar um lugar na história do futebol português. A começar por quem fundou oficialmente o clube, a 3 de julho de 1920: o jornalista Ricardo Ornelas, o internacional português António Pinho, o historiador David Ferreira (pai do poeta David Mourão Ferreira) e Mário da Silva Marques, o primeiro nadador olímpico português, liderados por Cândido de Oliveira (o jogador pioneiro que chegou a ser selecionador nacional e que deu nome à Supertaça).