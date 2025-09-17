Do "fracasso" ao "está na hora". Luís Filipe Vieira e Noronha Lopes ao ataque após saída de Lage

Bruno Lage não resistiu à derrota com o Qarabag e já não é treinador do Benfica. As reações dos candidatos à presidência dos 'encarnados' não se fizeram esperar, numa altura em que se aproximam as eleições (marcadas para 25 de outubro) e o lugar de Rui Costa está em risco.Luís Filipe Vieira encadeou uma sequência de críticas ao presidente da SAD do Benfica. O antigo líder dos encarnados sublinha os "demasiados fracassos desportivos e erros de gestão" da atual direção.Em comunicado, Vieira alerta que "é tempo de o atual presidente assumir verdadeiramente as suas responsabilidades em mais um fracasso". Nesse sentido, o ex-presidente das 'águias' deixou um mote para as eleições, a que é candidato."A saúde financeira do clube depende da prestação na Champions e do desempenho na Liga. Da minha parte, reafirmo o compromisso de lutar por um Benfica competitivo, forte e capaz de honrar a nossa história", sublinha Luís Filipe Vieira. "As responsabilidades devem ser exigidas, mas não agora! Agora é tempo de pensar na equipa e no futuro do clube", atira, antes de mais um reparo a Rui Costa.Remetendo para a final da Taça de Portugal e para o boicote do Benfica aos jogos da seleção na Luz, a Federação Portuguesa de Futebol "nunca se dignou a dar e fazer" os esclarecimentos que Vieira entendia necessários. Na sequência, "Rui Costa achou por bem sentar o presidente da FPF à sua direita", assinalou.. Noronha Lopes frisa ausência de "competência" de Rui Costa. João Noronha Lopes também reagiu à decisão, na manhã desta quarta-feira. O candidato à presidência salienta que a saída de Bruno Lage é "o culminar de quatro anos desastrosos".Nas redes sociais, o próprio escreve que "as últimas horas foram o culminar de 4 anos desastrosos. A pouco mais de um mês das eleições, "o Benfica está agora refém das decisões de Rui Costa, um presidente sem qualquer competência para decidir o destino do clube". Ao mesmo tempo, mostra confiança nos resultados das eleições que se aproximam."A boa notícia é que já faltou mais para este pesadelo terminar", atirou antes de sinalizar que acredita na vitória da lista que lidera. "O Benfica somos nós. Está na hora", atirou..Mourinho? "Conhece muito bem o Benfica", diz Lage, que deseja "a maior sorte ao senhor que se segue"