Diogo Ribeiro. Mais um recorde nacional e mais um mínimo Olímpico

Imparável. Diogo Ribeiro venceu este sábado os 100m mariposa, no Open de Portugal, na Madeira, com 51.45 segundos, e estabeleceu novo máximo nacional e conseguiu mínimos para os mundiais de Fukuoka e os próximos Jogos Olímpicos.

O nadador do Benfica já tinha batido os recordes de Portugal e conseguido presença em Paris 2024 nos 50m e 100m livres.

E ainda há mais na agenda do jovem nadador do Benfica, que se despede do Open de Portugal no domingo, nos 50m mariposa. A distância não é olímpica, mas há grande expectativa para saber a marca que consegue fazer depois de ter batido o recorde do mundo júnior, nos mundiais de Lima, no ano passado e de ter conquistado um bronze nos europeus absolutos de Roma.

Diogo é um dos três portugueses medalhados da natação em distância olímpica (piscina de 50 metros), juntamente com Alexis Santos (bronze nos Europeus de 2016, nos 200 metros estilos) e Yokochi (prata nos 200 metros bruços em Sofia 1985).