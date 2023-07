Nadador Diogo Ribeiro é vice-campeão mundial: "Estou sem palavras! Ainda não acredito"

Histórico! Diogo Ribeiro conquistou a medalha de prata nos 50 metros mariposa no Mundial de natação Fukuoka 2023. Até agora o melhor resultado de um nadador português num mundial tinha sido o 5.º lugar de Alexandre Yokochi, nos 200 bruços de Madrid 1986.

Um feito histórico do recordista mundial júnior da distância, que já tinha feito história ao tornar-se no terceiro nadador nacional a chegar a uma final, depois de Alexandre Yokochi e Ana Barros, e agora conseguiu o primeiro pódio mundial para a natação portuguesa ao terminar a prova em segundo lugar com 22,80 segundos... novo recorde de Portugal.

Esta é a segunda medalha de Diogo Ribeiro em competições seniores, depois de ter sido terceiro nos Europeus de 2022, em Roma, na mesma distância, e ter ficado com o bronze. Se Portugal tem agora quatro medalhas na história, duas foram obra do jovem prodígio da natação. As outras foram de Yokochi, bronze em Sofia 1985 (200 costas) e Alexis Santos, em Londres 2016 (200 estilos).

Hoje, na final dos 50 metros mariposa, o italiano Thomas Ceccon levou o ouro e o francês Maxime Grousset ficou atrás do português e conseguiu o bronze.

"Estou sem palavras! Ainda não acredito. É um sonho tornado realidade! Sabia que podia sonhar. Encarar uma prova de cada vez. Estar focado e dar tudo!", disse o jovem de 18 anos, que já recebeu a medalha.

João Costa com recorde nacional e apuramento Olímpico

Nos 100 metros costas João Costa obteve o 16.º tempo na meia final (54,30 segundos). Nas eliminatórias o português concluiu em 53,71, recorde de Portugal e apuramento Olímpico para Paris 2024.

Já Camila Rebelo, que também já tem mínimos olímpicos nos 200 metros costas, fez o 24.º tempo, entre 61 nadadoras inscritas, nas eliminatórias dos 100 metros costas, com 1.01,27 minutos, e ficou fora as meias-finais. Nas eliminatórias dos 100 metros bruços, Ana Pinho Rodrigues terminou com 1.09,97 minutos, conseguindo o 37.º tempo entre 57 nadadoras inscritas.

Nos 1500 livres, Tamila Holub terminou a sua série com nas eliminatórias com 16.30,39 minutos, conseguindo o 20.º tempo, enquanto Diana Durães cronometrou 17.05,18, conseguindo a 28.º marca, numa distância em que a qualificação para a final fechou nos 16.01,95.

Na terça-feira, não haverá portugueses em competição nas competições da natação pura dos Mundiais de desportos aquáticos, que terminam em 30 de julho.