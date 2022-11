O nadador Diogo Ribeiro e a canoísta Beatriz Fernandes destacaram-se entre os jovens atletas que conseguiram medalhas em competições internacionais juniores no último ano, tendo também subido ao pódio em grandes competições absolutas: Diogo foi bronze nos europeus de natação de Roma e Beatriz bronze nos mundiais de canoagem de Ponte de Lima. Eles, tal como como António Morgado (ciclismo), Maria Inês Barros (tiro) e José Saraiva Mendes (vela) superaram a falta de financiamento e ergueram a bandeira portuguesa nos pódios mundiais.

O projeto Esperanças Olímpicas ficou em suspenso por falta de verbas do Comité Olímpico de Portugal, decorrentes da queda do Governo e da tardia aprovação do Orçamento de Estado 2023, mas será retomado este ano, segundo o Chefe da Missão Tóquio 2020, Marco Alves, até para que "Portugal não deixe escapar talento entre os dedos".