Dinamarca goleia País de Gales e está nos quartos de final

A Dinamarca qualificou-se este domingo para os 'quartos' do Euro2020 de futebol, ao golear o País de Gales, por 4-0, fortalecendo-se à volta do infortunado Christian Eriksen com mestria tática a partir do banco e talento à solta.

Perante 14.645 espetadores, Kasper Dolberg deslumbrou no regresso à Johan Cruyff Arena, em Amesterdão, onde representou o Ajax, com 'um bis' aos 27 e 48 minutos, sendo que Joakim Maehle, aos 88, e Martin Braithwaite, aos 90+4, fixaram o resultado.

A Dinamarca teve de colmatar as ausências de última hora de Daniel Wass e Yussuf Poulsen, ambos lesionados, mas detetou a tempo a superioridade inicial de Gales no meio-campo, que seria subjugado com a conversão do 3-4-3 num tradicional 4-3-3.

A campeã europeia em 1992 é a primeira seleção apurada para os quartos de final e vai defrontar o vencedor do confronto de domingo entre os Países Baixos e a República Checa, em Baku, no Azerbaijão, no dia 03 de julho, às 20:00 locais (17:00 em Lisboa).

Já o País de Gales, que tinha encaixado até aqui dois tentos, ambos de bola parada, sai vergado do Euro2020, mas resguardado por nova superação na primeira fase, cinco anos depois de ter culminado a estreia com uma derrota nas meias-finais diante de Portugal.

Apesar da minoria de adeptos britânicos nas bancadas, culpa das restrições sanitárias vigentes nos Países Baixos, o conjunto de Rob Page entrou audaz e ameaçou aos 10 minutos, com Gareth Bale a disparar a centímetros da baliza de Kasper Schmeichel.

O regresso ao quarteto defensivo, em oposição aos três centrais utilizados na derrota frente à Itália (0-1), permitiu ao País de Gales manifestar superioridade na pressão e alternar ataques pelos flancos, tendo Daniel James rematado frouxo, aos 18 minutos.

A Dinamarca estava apática e Kasper Hjulmand resolveu adiantar no terreno Andreas Christensen para equilibrar opções no meio-campo e resistir ao ímpeto madrugador dos 'dragões', que foram livrando Danny Ward de sobressaltos até sofrerem um duro golpe.

Aos 27 minutos, o talentoso Mikkel Damsgaard captou um passe de rutura de Joakim Maehle pela esquerda, rodopiou sobre Aaron Ramsey e descobriu à entrada da área Kasper Dolberg, que abriu o marcador no primeiro pontapé enquadrado dos nórdicos.

O golo intranquilizou os britânicos, inábeis para voltar a importunar Schmeichel a caminho do intervalo, e deu suporte anímico aos escandinavos para desorientar as marcações alheias, estabilizar em ataque posicional e libertar as unidades criativas.

Dolberg teve uma tentativa de calcanhar na pequena área bloqueada por Ward, aos 31 minutos, após cruzamento de Damsgaard na esquerda, onde, aos 45+1, Maehle correspondeu ao toque de Martin Braithwaite e atirou para nova parada do guardião.

A equipa de Rob Page carecia de espírito renovado para a segunda etapa e colocou pé e meio fora da prova aos 48 minutos, quando Kasper Dolberg se mostrou oportuno a aproveitar um mau alívio de Neco Williams ao cruzamento de Braithwaite pela direita.

À semelhança do primeiro golo, o lance teve de ser confirmado pelo videoárbitro (VAR), devido a uma suposta falta de Simon Kjaer no início da jogada, e veio serenar em definitivo a Dinamarca, que passou a focar-se na gestão da fadiga de algumas figuras.

Esse desígnio encaixou numa reação denunciada e descrente do País de Gales, ao acusar bastante a inexperiência de diversos jogadores nesta dimensão competitiva, que só um cabeceamento para fora de Gareth Bale, aos 53 minutos, tentou minimizar.

A 'estrela' dos 'dragões' abandonou o torneio sem qualquer golo e foi a imagem da rendição perante a talentosa equipa de Kasper Hjulmand, que teve Mathias Jensen, aos 65 minutos, e Martin Braithwaite, aos 86, a abanarem os ferros da baliza de Ward.

Joakim Maehle seria mais eficaz aos 88 minutos, ao tirar Ben Davies do caminho para 'fuzilar' pela direita, mesmo antes de ser 'varrido' pelo recém-entrado Harry Wilson, expulso com cartão vermelho direto, e festejar o golo de Braithwaite nos 'descontos'.