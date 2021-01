DGS faz esclarecimento sobre falsos positivos do Sporting

Sporar ficou de fora do jogo com o FC Porto

A Direção-Geral de Saúde emitiu esta quarta-feira um comunicado a informar que a avaliação dos casos de covid-19 de risco que têm surgido no futebol são da responsabilidade da Autoridade de Saúde territorialmente competente.

Concretamente em relação aos jogadores do Sporting Nuno Mendes e Sporar, que deram falsos positivos e que na terça-feira não puderam alinhar na meia-final da Taça da Liga frente ao FC Porto, a DGS informa que solicitou por escrito informação ao diretor médico da Unilabs-Portugal sobre os testes realizados a estes jogadores, mas que não obteve resposta em tempo útil, o que levou a que não fosse autorizada a participação de ambos no jogo frente aos dragões, que os leões venceram por 2-1.

Aqui fica o comunicado da DGS na íntegra:

"Na sequência das questões que estão a ser colocadas relativamente à investigação epidemiológica de COVID-19 nos clubes de futebol, segue esclarecimento:

Direção-Geral da Saúde (DGS) informa que, à data, a investigação epidemiológica de COVID-19, incluindo os inquéritos epidemiológicos e a avaliação de risco no que respeita a clubes de futebol, é da responsabilidade da Autoridade de Saúde territorialmente competente, tal como previsto na Norma 015/2020, na Orientação 036/2020, e demais enquadramento técnico-normativo da DGS.

Concretamente no que respeita aos dois jogadores do Sporting que terão tido um resultado positivo, a Autoridade de Saúde territorialmente competente, a quem cabe determinar as medidas, solicitou por escrito ao diretor médico da Unilabs-Portugal informação sobre se os resultados analíticos dos dois jogadores que estavam a ser avaliados constituíam falsos positivos, não tendo obtido resposta em tempo útil."