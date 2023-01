Desavença não impedirá Jorge Costa de cumprimentar Sérgio Conceição

Depois de Sérgio Conceição ter revelado público, no dia 11 de janeiro, que estava chateado com o amigo Jorge Costa, o técnico do Ac.Viseu foi hoje questionado sobre isso na antevisão do jogo com o FC Porto (quarta-feira 19.45 (Sport TV), na meia final da Taça da Liga, mas não quis falar sobre a zanga em si: "Isso não tem a ver com o futebol".

Mas quando lhe perguntaram se ia cumprimentar o treinador adversário, respondeu que sim."Também era o que faltava... daqui a nada estão a chamar-me mal educado. Isso não tem a ver com o jogo, que terá duas grandes instituições a jogar por uma final", disse, rematando a conferência de Imprensa, com fair play: "fez a pergunta que toda a gente queria fazer e ninguém teve coragem..."

O antigo central português admitiu ainda que será "especial" voltar a jogar com o clube onde é visto com uma estrela. "Não é a primeira vez que vou defrontar o FC Porto como treinador e até tive jogos bem acesos... Não me importo muito se é I ou II Liga, gosto de trabalhar onde sei que as pessoas me querem. Neste momento, sou um treinador feliz e isso é que me move. Tudo o resto não me faz muita mossa. É a primeira vez que disputo uma final four e é uma oportunidade para mim, como treinador, de fazer as coisas bem feitas. Sou portista, nunca o escondi, mas quero muito ganhar o jogo amanhã e nem admito que pensem outra coisa", disse o técnico dos viseenses, esta terça-feira, na antevisão do jogo com o FC Porto.

Bem ao seu estilo, Jorge Costa atirou "que não é parvo" ao ponto de olhar para o duelo com os dragões e não ver um favorito do outro lado, mas o papel dele é encurtar a "diferença gritante" entre o Ac. Viseu e o FC Porto: "Viseu está ao rubro e vamos aproveitar isso. Mas não viemos para a festa para sermos o bombo (...) Sabemos que numa maratona como o campeonato, naturalmente o FC Porto chegaria à nossa frente, mas numa prova de sprint, em que tudo se decide em 90 minutos ou pouco mais, tudo pode acontecer e aí temos as nossas hipóteses."