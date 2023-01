Sérgio Conceição e a Taça da Liga: "Somos o FC Porto, temos tudo a perder..."

O FC Porto tem "tudo a perder" nas meias-finais da Taça da Liga. As palavras de Sérgio Conceição, na antevisão do jogo com o Ac. Viseu, marcado para esta quarta-feira em Leiria, às 19.45 (Sport TV), mostram como os portistas abordam o duelo com a equipa da II Liga, que atravessa um bom momento. "Em jogos a eliminar temos de ter cuidado e muito respeito pelo Ac. Viseu. Somos o FC Porto, temos tudo a perder, não podemos pensar na teoria. Temos de olhar individualmente para a equipa do Ac. Viseu e pensar coletivamente nos seus pontos fortes", disse esta terça-feira o técnico portista.

O adversário é treinado pelo grande amigo Jorge Costa, que está "amuado" com ele por causa de uma mensagem, segundo revelou há duas semanas o treinador portista. Questionado sobre se houve mais troca de mensagens com o Jorge Costa, Sérgio respondeu secamente: "Vai ser um jogo entre o FC Porto e o Ac. Viseu, é só isso."

Como técnico já venceu o campeonato e a Taça de Portugal, mas a Taça da Liga continua a fugir das mãos de Conceição e do Museu do FC Porto, que nunca conquistou o troféu. "A aprendizagem não é em relação a uma competição, mas sim uma aprendizagem diária, da minha da equipa técnica e dos jogadores. Nos jogos a eliminar pode acontecer como aconteceu na nossa final com o Sp. Braga. Ou perdermos nos penáltis. Esses pormenores também são importantes. Está-se sempre a aprender em cada jogo, desde que estejamos focados", disse o treinador dos dragões, revelando que não treinou grandes penalidades: "Das outras vezes treinei e perdemos..."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O histórico é favorável, mas não ganha jogos e foi isso mesmo que Conceição revelou à equipa: "Há sempre uma ambição grande e este jogo, com o Ac. Viseu, foi preparado da mesma forma, como se fosse da Liga dos Campeões. Isso demonstra o respeito que temos pelo nosso adversário de amanhã. Se alguma coisa correr mal, seremos eliminados. Teoricamente somos uma equipa mais forte que o nosso adversário, mas é um histórico do futebol português, respeitamos isso. Temos a convicção que vamos fazer de tudo para estarmos sábado na final."

Vencer a Taça da Liga é um objetivo, mas será que "pode ser a gasolina" para o resto do campeonato. Pelo menos na teoria. "A Taça da Liga tem evoluído de ano para ano. Lembro-me do início, onde às vezes e metiam jogadores da equipa B ou juniores a jogar. Hoje toda a gente quer ganhar. Não dá gasolina nenhuma, é um título que podemos conquistar para o FC Porto, a nossa gasolina é diária", respondeu brincando com a "adrenalina" dos jogos a eliminar revelada por Diogo Costa: "Vai estar no banco, é normal que sinta essa adrenalina."

A baliza será assim entregue a Cláudio Ramos.

Quanto ao Ac. Viseu, a radiografia já foi feita: "É uma equipa interessante, com princípios interessantes em 4x3x3. É uma equipa que gosta de jogar a partir de trás, tem um meio-campo rotativo, com alguma mobilidade, tem um 4x3x3 típico, clássico. Com alas muito fortes no 1x1, é uma equipa muito bem trabalhada e que tem uma dinâmica interessante com bola. Fez golos em todos os jogos, é verdade que também tem sofrido... Nas bolas paradas é uma equipa interessante em termos ofensivos e preparámos este jogo como se fosse um jogo da Liga dos Campeões. Tem feito um trajeto fantástico, apanhou duas equipas da Liga na fase de grupos, no quartos de final eliminou o Boavista. Podia estar na Liga."