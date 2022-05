Démare torna-se primeiro francês a vencer duas etapas seguidas no Giro

O francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ) venceu esta quinta-feira a sexta etapa do Giro d"Italia, juntando mais uma vitória ao currículo depois de, no dia anterior, ter levado a melhor na etapa. A vitória de Démare só ficou confirmada no photo finish, depois do ciclista francês ter superado o australiano Caleb Ewan (Lotto-Soudal) e o inglês Mark Cavendish (QuickStep-AlphaVinyl). Com este resultado, o francês mantém-se dono da maglia ciclamino, vestida pelo líder da classificação por pontos.

Numa tirada com 192 quilómetros, João Almeida (UAE Emirates) foi 24.º classificado, chegando no pelotão, depois de já, na reta final, ter sofrido um problema mecânico e ter perdido contacto com o pelotão.

A tirada, que ligou Palmi a Scalea, teve 192 quilómetros de extensão, e decorreu a um ritmo mais lento do que aquele inicialmente apontado pela organização da prova.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na classificação geral, mantém-se tudo na mesma: Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) lidera, com 38 segundos de vantagem para o segundo, o alemão Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), que é o líder a classificação da montanha. João Almeida continua no sétimo lugar, a 1:54 minutos do líder.

Para esta sexta-feira está agendada a sétima etapa - de montanha -, que irá ligar Diamante a Potenza, numa distância total de 196 quilómetros.