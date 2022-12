epa10335293 Cristiano Ronaldo (dta.) e João Félix no Mundial 2022, no Qatar.

Cristiano Ronaldo domina as atenções do futebol mundial a dias de abrir o mercado de transferências de inverno - dia 1 de janeiro. O capitão português está a ser negociado com o Al Nassr, da Arábia Saudita, e pode mesmo ser apresentado antes do final do ano. É um dos cinco internacionais portugueses que jogaram o Mundial 2022 a agitar este defeso, juntamente com João Félix, Rafael Leão, Rúben Neves e Raphael Guerreiro.

Segundo a CBS, que cita fonte do clube saudita, os testes médicos de Cristiano Ronaldo já estão marcados, assim como já foi feita uma reserva no hotel que acolherá o jogador e a sua comitiva para assinar um vínculo desportivo até 2025. O acordo, segundo a mesma fonte, pode assim estar iminente.