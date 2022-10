LAD. De laboratório fantasma a arma contra o doping

O acesso é biométrico. Só 17 pessoas têm autorização para entrar no Laboratório de Análises de Dopagem (LAD), que no dia 23 de setembro recuperou a credenciação da Agência Mundial Antidopagem (WADA, sigla em inglês) e que "em breve" concentrará todas as análises antidopagem do país. Portugal tem assim uma nova arma na luta contra o doping no desporto. Uma luta com pelo menos 110 anos.

O primeiro caso de doping da história ainda hoje é um mistério. Francisco Lázaro morreu durante a Maratona nos Jogos Olímpicos Estocolmo 1912. Noticiou-se a morte por desidratação e insolação... até ser apontada a hipótese de doping. Segundo contou ao DN em 2009 o então professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana, Gustavo Pires, o maratonista "foi vítima de uma cultura que aconselhava a prática comum naquela altura, entre os atletas e os ciclistas: uma mistura a que chamava emborcação - essência de terebintina (anestésico) e o ácido acético (vinagre) - como complemento do treino".