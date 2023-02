David Carmo, o reforço mais caro do FC Porto não joga há 101 dias

David Carmo é o reforço mais caro de sempre do FC Porto - em igualdade com Imbula e Óliver Torres -, mas não joga há 101 dias. O defesa-central, que no início da época foi contratado ao Sp. Braga por 20 milhões de euros, foi utilizado pela última vez pelo treinador Sérgio Conceição a 29 de outubro, nos Açores, com o Santa Clara. Foi titular ao lado de Fábio Cardoso, mas esteve no lance que deu o empate aos açorianos (1-1) na 10.ª jornada da I Liga.

Desde então os dragões fizeram 17 jogos em quatro competições e o defesa não é convocado há sete partidas. No domingo com Vizela (triunfo, por 2-0) voltou a ir para a bancada, assim como aconteceu na jornada anterior, com o Marítimo. Chegou a ser um dos 24 jogadores chamado por Sérgio Conceição para a viagem à Madeira, mas acabou por nem sequer figurar na ficha do jogo da 18.ª jornada da I Liga, que o FC Porto venceu (2-0).

Protagonista da transferência mais alta entre clubes portugueses, que pode chegar aos 22,5 milhões de euros se forem cumpridos determinados objetivos, David Carmo procura uma segunda oportunidade para mostrar o potencial que levou o FC Porto a investir 20 milhões para o ir buscar a Braga, no último verão, a pedido de Sérgio Conceição.

O início de época não foi fácil e chega a fevereiro com 14 jogos em 35 possíveis de dragão ao peito, sendo que quando jogou foi sempre titular, somando ainda uma partida pela equipa B na II Liga (frente ao Sp. Covilhã). A pouca utilização deve-se a dois fatores: erros próprios e o bom momento do veterano espanhol Iván Marcano, que tem formado dupla com o capitão Pepe.

Comecemos pelos erros. Passados mais de três meses, David Carmo ainda procura a redenção dos erros que cometeu em outubro. Primeiro foi uma grande penalidade infantil cometida na partida da Liga dos Campeões com o Club Brugge - o penálti acabou por ser defendido por Diogo Costa. Segundo soube o DN, David Carmo teve consciência do erro que cometeu e percebeu a razão por que saiu da equipa, bem como as críticas do treinador logo após essa partida de dia 26 de outubro, que os dragões venceram por 4-0. "O momento-chave podia ser o David Carmo e, sinceramente, para mim não é normal a este nível, no campeonato ou nas provas internas, um jogador cometer um erro do género. Eu desculpo tudo, erros técnicos, às vezes situações em que o jogador quer dar o melhor e tem de levar o vermelho porque quer defender o grupo de trabalho, mas desta forma aceito com mais dificuldade", atirou Sérgio Conceição, que voltou a dar nova oportunidade ao futebolista de 23 anos.

Três dias depois, foi titular frente ao Santa Clara e voltou a comprometer. O erro, dessa vez, custou dois pontos no jogo da 10.ª jornada da I Liga, David Carmo jogou ao lado de Fábio Cardoso, que aos três minutos adiantou os portistas, que sofreriam o empate aos 83 minutos, num lance com culpas para o ex-bracarense.

Se Sérgio Conceição no primeiro caso criticou, mas perdoou o erro, ao segundo deslize, castigou-o. Depois da ida aos Açores, David Carmo não voltou a ser opção, nem na Taça da Liga ou na Taça de Portugal. E também por culpa do bom momento de Iván Marcano. Ambos esquerdinos, o português e o espanhol estiveram em disputa por um lugar no onze na primeira fase da época, com o espanhol a agarrar a titularidade enquanto David Carmo cumpria dois jogos de castigo pelo vermelho visto ainda ao serviço dos bracarenses, na última jornada do campeonato da época passada.

Por tudo isso, o jovem central entende que tem de esperar por nova oportunidade, pelo que nem ponderou pedir para ser emprestado no mercado de inverno, nem o clube pensou nisso, segundo soube o DN. Isto apesar de o treinador ainda olhar para ele como quarta opção, depois de Pepe, Marcano e Fábio Cardoso. Feitas as contas, nos últimos 17 jogos, o defesa só foi ao banco nos sete jogos em que o FC Porto não pode contar com Pepe por lesão. E nesses a dupla utilizada pelo técnico portista foi Fábio Cardoso e Marcano.

De volta com o Ac. Viseu?

Com o clássico com o Sporting à vista, marcado para o próximo domingo, Sérgio Conceição poderá voltar a apostar em David Carmo no jogo de amanhã com o Académico de Viseu, no Estádio do Fontelo, para os quartos-de-final da Taça de Portugal, até para dar algum descanso aos veteranos Pepe e Marcano.

Os dragões voltaram ontem aos treinos, após o triunfo sobre o Vizela (2-0), e de acordo com o boletim clínico, foram cinco os jogadores que ficaram ao cuidados do departamento médico: Meixedo, Wendell, Eustáquio, Otávio e Gabriel Veron. Nenhum deles recuperará para o jogo da Taça, pelo que Vasco Sousa, jovem da equipa B que se estreou pela equipa principal no domingo, continua às ordens de Sérgio Conceição.

