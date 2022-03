David Beckham cedeu as suas redes sociais a uma médica ucraniana

David Beckham cedeu as suas redes sociais (Instagram e Facebook), com mais de 71,5 milhões de seguidores, a Iryna, uma médica pediatra ucraniana do Centro Perinatal Regional de Kharkiv.

A médica anestesista pediátrica contou que no primeiro dia da guerra todas as mulheres grávidas e mães hospitalizadas tiveram que ser evacuadas para a cave do hospital. Iryna postou depois fotografias dos recém-nascidos que estão na unidade de terapia intensiva, dependentes de geradores de oxigénio doados pela Unicef, e que por isso não puderam ser transferidos durante os bombardeamentos. Durante a storie, ela filmou uma jovem mãe, Yana, a segurar o filho, Mykhailo, que nasceu com problemas respiratórios. Se recuperar não tem casa para onde ir.

Segundo Iryna, os primeiros dias foram os mais difíceis, mas teve de reagir e aprender a trabalhar com bombardeamentos e ataques com mísseis, 24 horas por dia, 7 dias por semana: "Provavelmente estamos a arriscar as nossas vidas, mas não pensamos nisso. Amamos o nosso trabalho. Somos médicos e enfermeiros. Preocupamo-nos, choramos, mas nenhum de nós vai desistir."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham)

Beckham é embaixador do Unicef ​​desde 2005 e exortou seus seguidores a fazerem doações para a instituição de caridade, que está na Ucrânia a auxiliar no acesso a água potável e alimentos. A Unicef está ainda a fornecer kits prontos para usar em maternidades e garantindo a continuidade dos serviços de proteção infantil. "Graças às suas doações, os geradores de oxigénio estão a ajudar os recém-nascidos a sobreviver em condições terríveis", disse ele.

Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, tem sido alvo constante de bombardeamentos russos há três semanas.