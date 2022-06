A armada dos quatro treinadores portugueses no Brasil vive realidades diferentes. O Palmeiras de Abel e o Corinthians de Vítor Pereira dividem a liderança do Brasileirão e têm a companhia do Flamengo de Paulo Sousa nos oitavos de final da Libertadores, prova que nas últimas três épocas foi ganha por um treinador português (Jorge Jesus em 2019 e Abel em 2020 e 2021). O mengão tem desiludido no campeonato brasileiro, onde Luís Castro tem dado nas vistas com o 7.º lugar do Botafogo.

E se Abel "tem muita moral e uma equipa fortíssima", Vítor Pereira é "aclamado pelos adeptos" e Luís Castro tem dado "algumas lições de moral" no Botafogo, Paulo Sousa tem sido "muito criticado" no Flamengo. Quem o diz é Paulo Morgado, o português que treina no Brasil há mais de dez anos - vai orientar o Alvorada para tentar a terceira subida à Série A do campeonato amazonense.