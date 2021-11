Cristiano Ronaldo marca dois e salva o United depois dos 90 minutos

Cristiano Ronaldo voltou a salvar o Manchester United depois dos 90 minutos e garantiu um ponto frente à Atalanta (2-2). Ironia do destino, Ronaldo já dado a vitória aos ingleses na receção aos italianos (3-2) treinados por Gasperini, um profundo admirador do português.

Na quarta jornada da Liga dos Campeões, Josip Ilicic abriu o marcador aos 12 minutos como guarda redes espanhol, De Gea, a ficar mal na fotografia, mas o capitão português fez o empate a passe (de calcanhar) de Bruno Fernandes. Depois Zapata voltou a adiantar a Atalanta e foi já aos 90"+1" que CR7 voltou a empatar o jogo e a garantir um ponto aos red devils.

"Foi um jogo difícil. Quando se joga aqui em Bérgamo é sempre difícil, mas acreditamos até ao fim e estou muito feliz", admitiu Cristiano Ronaldo, que confrontado com os elogios de Gasperini, retribuiu: "A Atalanta tem um grande treinador."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O golo de Ronaldo colocou os ingleses na liderança partilhada do grupo F, com os mesmos sete pontos que o Villarreal. A equipa de Unai Emery venceu o Young Boys (2-0) com golos de Capoue e Danjuma.



Ronaldo já é o terceiro melhor marcador da Champions, com cinco golos e só atrás de Haller (6) e Lewandowski (8).

Veja os golos de Ronaldo