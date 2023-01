Cristiano Ronaldo. Al Nassr quer estreia no dia 22, mas será?

O Al Nassr anunciou a contratação de Cristiano Ronaldo no dia 30 de dezembro e apresentou-o ao Mundo e aos adeptos no dia 3 de janeiro, mas a estreia está enguiçada e pode não ser tão cedo. Os dirigentes sauditas estão otimistas e, segundo uma fonte do clube disse à AFP, o português poderá ser utilizado no campeonato da Arábia Saudita no dia 22 de janeiro, com o Ettifaq. Será?

Um dos muitos entraves à utilização imediata de CR7 foi este sábado resolvido. O Al Nassr rescindiu contrato com o camaronês Vincent Aboubakar (ex-FC Porto) e assim liberta uma vaga para inscrever Ronaldo, visto que o número máximo de jogadores estrangeiros fixado pela Federação Saudita de Futebol é de oito. O curioso é que o camaronês está a ser apontado ao lugar do extremo no Manchester United.

Foi ainda preciso pagar uma dívida a Giuliano, médio do Corinthians que representou o clube saudita entre 2018 e 2020, a qual impedia o Al Nassr de inscrever jogadores. A dívida de seis milhões de euros foi paga dois dias depois da apresentação do capitão da seleção portuguesa, permitindo que a FIFA retirasse o transfer ban aplicado ao clube.

Mas ainda há mais impedimentos. O jogador ainda terá de cumprir uma suspensão de dois jogos herdada dos tempos do Manchester United (por ter atirado o telemóvel de um jovem adeptos autista ao chão). Segundo fonte do clube saudita disse à AFP, Cristiano Ronaldo estará disponível no dia 22 de janeiro, para o jogo em casa com o Ettifaq, uma vez que cumpriria os jogos de suspensão nos jogos com o Al Ta'ee (na sexta-feira) e o Al. Shabab (dia 14).

No entanto, segundo as regras da FIFA, o castigo de um jogador só pode ser cumprido depois do jogador estar inscrito e como Ronaldo só foi registado este sábado como jogador do Al Nassr... só se poderá estrear oficialmente no dia 26, frente ao Al Ittihad, uma vez que na sexta-feira, quando se realizou o jogo com o Al Ta'ee de Pepa ainda não era jogador do clube.

Ao DN, o Al Nassr não esclarece a dúvida. No entanto a estreia não oficial pode acontecer no dia 19, quando uma equipa conjunta do Al Nassr e do rival Al Hilal jogar com o PSG. Os sauditas tinham um particular marcado com os franceses em janeiro do ano passado, que acabou adiado por causa da pandemia e que deverá se jogado agora. Caso o PSG use as suas melhores armas haverá um duelo entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, no dia 19, em Riade.