Covid-19: Futebolista português Renato Sanches está infetado

"Renato, o primeiro a apresentar sintomas, está em Portugal. Deve ter dois testes negativos para ter autorização para viajar" para França, disse o técnico, sobre o campeão da Europa em 2016, esclarecendo que Ikoné e Bamba estão em França e em breve deverão juntar-se à equipa, provavelmente já segunda-feira.

Segundo Christophe Galtier, que se mostrou crítico da forma descontraída com as pessoas em geral estão a comportar-se perante a pandemia, os três futebolistas terão sido infetados com o novo coronavírus na semana de descanso dada ao grupo, entre 6 e 13 de julho.

"Se continuarmos assim, teremos que voltar ao confinamento e será um grande bordel. Eu sou apenas treinador de futebol, mas estou atento ao que se passa no meu país e temos que estar mais isolados e apelar à responsabilidade individual", disse o treinador na conferência de imprensa depois do particular deste sábado com o Mouscron, da Bélgica (que a sua equipa venceu por 2-1).