FC Porto inaugura estátua de Sérgio Conceição no museu do clube

Pedro Martins conquista Taça da Grécia com seis portugueses em campo

O ano virou, as segundas voltas dos campeonatos já começaram na maior parte dos países e nas 20 principais ligas europeias só existem neste momento três equipas ainda sem derrotas nas respetivas ligas: o FC Porto, de Sérgio Conceição, o Olympiacos, de Pedro Martins, e os sérvios do Partizan. São os únicos invencíveis nas 20 principais ligas europeias.

Os dragões, líderes da Liga portuguesa, ainda não perderam qualquer jogo no campeonato português. Esta invencibilidade, aliás, dura há muito mais tempo. O FC Porto foi a única equipa europeia que não foi derrotada durante o ano civil de 2021. O último desaire dos dragões no campeonato aconteceu na época passada, a 30 de outubro de 2020, uma derrota por 3-2 em casa do Paços de Ferreira. São já 46 partidas consecutivas sem perder, mesmo assim ainda longe da melhor marca alcançada pelos dragões em toda a sua história, que entre março de 2010 e janeiro de 2012 estiveram 55 jogos sem sofrer qualquer derrota na I Liga - este feito foi quebrado pelo Gil Vicente.