Como acabará a novela Djokovic na Austrália? Falta um episódio...

Barrado à chegada ao aeroporto de Melbourne no dia 6. Deportado e detido logo de seguida. Libertado pelo tribunal à condição no dia 11. Deportado e detido pela segunda vez hoje (dia 14). A novela de Novak Djokovic na Austrália ainda terá, pelo menos, mais um episódio com a ida a tribunal no domingo, e pode terminar com a deportação e a consequente ausência no Open da Austrália. E como recorreu da decisão o tenista pode ficar impedido de voltar ao país do cangurus durante três anos.

O tenista tinha de se apresentar às autoridades federais australianas, por ordem do tribunal às 21.00 desta quinta-feira para ficar sob detenção. Ficará "num local desconhecido do grande público" para que seja evitado "um circo" mediático idêntico ao da semana passada, até à audiência de domingo (noite de sábado em Lisboa), quando o juiz decidirá se é ou não deportado.

Esta quinta-feira, assim que o o ministro da Imigração, Alex Hawke, anunciou o cancelamento do visto de Djokovic por motivos de "interesse público", uma vez que o número um mundial não está vacinado contra a covid-19 e pode representar um risco para a população, os advogados do sérvio entraram em ação e conseguiram travar em tribunal a deportação imediata pela segunda vez em oito dias.

A equipa legal do número 1 mundial argumentou em tribunal que a questão é mais política que legal. Segundo os advogados a deportação decretada não se deve ao facto do sérvio não cumprir as leis de entrada no país, mas sim porque o governo considera que a permanência dele na Austrália irá alimentar o movimento anti-vacinação e criar - o tenista é conhecido por ser anti-vacinas.

Para Scott Morrison, primeiro-ministro da Austrália, os sacrifícios que a população australiana fez desde o começo da pandemia "têm de ser protegidos" e justificam a revogação do visto. E não demorou a que o presidente sérvio, Aleksandar Vucic, o questionasse via Instagram: "Porque o está a maltratar? Porque está a atacar não apenas a ele, mas também a sua família e toda a nação."



O visto foi revogado outra vez esta quinta-feira, oito dias depois de ter sido anunciada a deportação de Djokovic pela primeira vez, por irregularidades no visto e desconfiança face à isenção médica, que lhe permitiria entrar em Melbourne sem ser vacinado contra a covid-19. Entre mentiras admitidas em comunicados no Instagram e omissões, como ter estado infetado com covid-19 e não ter feito isolamento, o cenário não é nada favorável ao sérvio, que procurava fazer história no court, mas depende agora do outro court (tribunal).

O primeiro Grand Slam do ano começa na segunda-feira. Com ou sem Djokovic é a questão. Certo é que terá João Sousa (número 140 do ranking ATP). O português foi repescado para o quadro principal de singulares do Open da Austrália e é como lucky loser que medir forças na primeira ronda com o italiano Jannik Sinner, número 11 mundial.