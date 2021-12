Coates infetado com covid-19 em vésperas do dérbi com o Benfica

Sebástian Coates, defesa central do Sporting, está infetado com covid-19. A notícia foi avançada pela SIC Notícias e confirmada pelo DN, e surge em vésperas do dérbi lisboeta entre o Benfica e o Sporting, agendado para as 21.15 de sexta-feira. O DN apurou que o resultado positivo foi obtido através de um teste antigénio, aguardando-se agora o resultado do teste PCR.

O Sporting jogou na última jornada com o Tondela, equipa que se encontra em isolamento profilático desde terça-feira depois de terem sido detetados casos no plantel.

A confirmar-se a baixa de Coates, trata-se de uma ausência de vulto diante do Benfica, num jogo onde o treinador Rúben Amorim também não pode contar com outro dos titulares indiscutíveis, no caso o médio Palhinha, devido a lesão.