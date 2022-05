É um clássico do futebol português e é também um jogo que pode dar o título ao FC Porto em casa do maior rival, o Benfica. O jogo da 33.ª jornada da I Liga, que se joga sábado no Estádio da Luz, terá assim um lado emocional ainda mais forte. E, por isso mesmo, a psicóloga Ana Bispo Ramires coloca os treinadores como "maestros" de um jogo onde a gestão emocional pode fazer a diferença no resultado final: "Depende da mestria do treinador a definir um propósito comum a toda a equipa, mantê-la mobilizada e motivada para determinada ação. Um bom treinador pega num objetivo e fatia-o de forma a que os atletas possam cumprir a tarefa até chegar ao objetivo final."

Os encarnados recebem os portistas sabendo que se não vencerem permitirão que o rival faça a festa em plena Luz. Como lidar com isso? "Os atletas de topo já têm um conjunto de ferramentas que os ajudam a lidar com situações de stress. Para terem o ego que têm de forma consistente, aprendem a regular do ponto de vista psicoemocional. Isto e válido para ambos os balneários",disse ao DN, a mestre em psicologia desportiva, lembrando que o fator motivacional inerente a um clássico, facilita a tarefa dos técnicos.