Ciclista Alejandro Valverde foi atropelado e o condutor fugiu

O ciclista Alejandro Valverde e outros dois ciclistas, um deles também da equipa Movistar, foram atropelados este sábado quando estavam a treinar em Múrcia, Espanha. O condutor deixou os ciclistas no chão e fugiu do local sem prestar qualquer tipo de assistência. De acordo com um comunicado da Movistar, Valverde não sofreu fraturas nem lesões graves

Os ciclistas foram assistidos no local e Alejandro Valverde foi transportado para o hospital Virgen de la Arrixaca onde vai ficar durante 24 horas sob observação.

Segundo o hospital, o terceiro ferido, um homem de 42 anos, foi tratado no local e depois transferido para a mesma unidade hospitalar. "Ele tem um traumatismo. Mas os ferimentos não são graves", disse o hospital em comunicado.