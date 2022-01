Christian Eriksen assina pelo Brentford até ao final da temporada

O médio dinamarquês Christian Eriksen, que sofreu uma paragem cardíaca durante o Euro2020 de futebol, assinou contrato com os ingleses do Brentford até ao final da temporada, anunciou esta segunda-feira o clube da Liga inglesa.

A contratação foi efetuada após uma "completa avaliação médica do jogador", refere o Brentford, explicando que o médio já foi vacinado contra a covid-19 e que viaja em breve para Inglaterra, sendo esperado nos treinos ainda esta semana.

Eriksen, de 29 anos, sofreu uma paragem cardíaca no jogo entre Dinamarca e Finlândia (0-1), em 13 de junho do último ano, e não voltou a jogar desde então. O médio, que tem um desfibrilador no peito, acabou por rescindir contrato com os italianos de Inter Milão e estava sem clube.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Aproveitámos uma oportunidade incrível para ter um jogador de classe mundial no Brentford. Está há sete meses sem treinar com uma equipa, mas tem trabalhado muito para voltar", afirmou o treinador do Brentford, o também dinamarquês Thomas Frank.

Após 23 jornadas, o Brentford ocupa o 14.º lugar da Premier League, com 23 pontos.