Casa Pia. Dois jogadores no hospital e um assistido com dores no peito

O Casa Pia venceu ontem em Braga (1-0, golo de Raafel Martins) na 12.ª jornada da I Liga e manteve o 4.º lugar da tabela, mas a partida não foi fácil para os lisboetas, que acabaram com dois jogadores no hospital e um assistido numa ambulância com dores no peito.

Aos 33 minutos da primeira parte, Fernando Varela abandonou o relvado de maca depois de levar uma bolada na cara e perder os sentidos. Na segunda parte, a falta de sorte voltou a bater à porta do Casa Pia com o extremo Leo Natel a abandonar o terreno de jogo também de maca e terá sofrido uma lesão grave segundo o técnico Filipe Martins. Já após o apito final, o guarda-redes Ricardo Batista dirigiu-se à ambulância que se encontrava no interior do Estádio Municipal de Braga, com fortes dores no peito, segundo a Sport TV.

O guarda-redes casapiano fez uma excelente exibição e foi eleito o melhor em campo, mas recebeu o prémio sem falar devido a um desconforte que não terá passado de um susto, visto não ter precisado de assistência hospitalar. O Casa Pia, que somou o segundo triunfo consecutivo, continua no quarto lugar da tabela classificativa, com 23 pontos, enquanto o Sp. Braga, que vinha de dois triunfos, está agora em terceiro, com 25 pontos, menos um que os dragões, numa lista liderada pelo Benfica.