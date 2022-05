O futuro do ténis chegou e chama-se Carlos Alcaraz Garfia. É espanhol e tem 19 anos. Tem a agressividade de Roger Federer, a velocidade de Rafael Nadal e a frieza de Novak Djokovic. Características que fazem do jovem natural de El Palmar (Múrcia) um fenómeno do presente e uma certeza para o futuro. "Carlos é simples, humilde e calmo. É deixá-lo jogar ténis, deixá-lo fluir com tudo o que tem dentro e ver até onde ele vai", elogiou o treinador e antigo número 1 mundial, Juan Carlos Ferrero.

Num país com forte tradição no ténis, que teve três líderes do ranking ATP (criado em 1973) e onde os campos de ténis estão cheios de meninos sonhadores que querem ser tenistas, Carlitos - assim o chamavam em criança para evitar confusões com os outros dois Carlos Alcaraz (o pai e o avô paterno) - tenta caminhar em nome próprio, mas não evita as comparações com o ídolo. A força física, a velocidade, o carisma e o magnetismo no court fazem dele uma verdadeira fotocópia de Nadal.