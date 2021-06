Canoísta Fernando Pimenta vice-campeão da Europa em K1 1.000

Fernando Pimenta concluiu a regata a 1,435 segundos do húngaro Balint Kpasz, um dos seus maiores rivais na corrida às medalhas nos Jogos Olímpicos.

Fernando Pimenta conquista medalha de bronze na Taça do Mundo

Fernando Pimenta bronze em K1 5.000 na Taça do Mundo da Hungria

O canoísta olímpico português Fernando Pimenta sagrou-se hoje vice-campeão da Europa em K1 1.000, em Poznan, na Polónia, somando o seu 103.º pódio internacional.

Na pista quatro, ao lado do húngaro Balint Kopasz, um dos seus maiores rivais às medalhas nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, o limiano concluiu a regata em 3.42,667 minutos, a 1,435 segundos do magiar, com quem discutiu a liderança toda a prova.

O pódio ficou completo com o belga Artuur Peters, a 3,135 segundos.

O atleta do Benfica, de 31 anos, ainda não falhou um pódio no atual ciclo olímpico em K1 1.000 e 5.000, entre Europeus, mundiais e taças do mundo.

Em Europeus, Fernando Pimenta foi campeão em 2016, 2017 e 2018, sendo bronze em 2011 e 2015.

Quanto à seleção portuguesa, na sexta-feira, João Ribeiro sagrou-se vice-campeão da Europa em K1 500, enquanto Norberto Mourão conquistou inédito ouro na canoagem adaptada, em VL2.