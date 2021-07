Canoísta Antoine Launey veio ao Japão para cumprir o "sonho do pódio"

João Almeida 16.º e Nelson Oliveira 21.º no contrarrelógio. Roglic campeão

O canoísta português Antoine Launay assumiu esta quarta-feira que veio a Tóquio2020 para "conquistar um pódio" em K1 slalom, apesar de nos dois últimos anos os seus resultados internacionais estarem aquém desse objetivo nos Jogos Olímpicos.

"Pódio. Estou aqui para fazer um pódio. Sei a responsabilidade que coloco em mim, mas é o meu sonho de criança. Vou fazer tudo para isso. Desde 2014 que trabalho para isso, com a ajuda da federação de canoagem. Falta uma manga para atingir a final e aí é arriscar", disse o atleta.

Na sexta-feira, às 14:00 (06:00 em Lisboa) Launay, que hoje foi o 12.º melhor, em 24 competidores, será um dos 20 canoístas que tem uma só manga para mostrar que é um dos 10 que merecem discutir as medalhas, prevista para duas horas depois.

"Já estou muito focado na semifinal, para tentar entrar no 'top 10' e, depois, tudo é possível. Para ser bem-sucedido em ambas, não posso ter penalizações. Um percurso limpo, sem toques, e cada vez a arriscar mais", disse.

Launay, que chegou a Tóquio2020 com o sétimo lugar no Mundial de 2019, em Espanha, não voltou a fazer finais internacionais nas poucas provas entretanto realizadas, mas garantiu que está no Japão ao seu "melhor nível".

O português, nascido em Toulouse, França, vai ter agora de enfrentar um percurso diferente para a próxima fase da prova, "com a certeza de que será, sempre, muito, muito difícil, tanto técnica como fisicamente".

"Os Jogos Olímpicos são mesmo de outro nível. Aqui as ondas são maiores e precisamos realmente de muita força para controlar o barco. Energia extra, que foi o que trouxe para cá", completou.

Antoine Launay diz estar a "adorar" a sua estreia olímpica e agradeceu "o esforço e empenho do Japão" na realização do evento, garantindo que, pela sua experiência, "está tudo perfeito e com condições de segurança máximas em termos de saúde".

A canoagem portuguesa em Tóquio2020 está representada igualmente nas regatas em linha, com Fernando Pimenta (K1 1.000), Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela (K4 500), Teresa Portela (K1 200 e 500) e Joana Vasconcelos (K1 500 e 200).

Em Londres2012, Fernando Pimenta e Emanuel Silva foram medalha de prata em K2 1.000.