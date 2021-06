França vence Alemanha em jogo com protesto da... Greenpeace

A França, campeã mundial e vice-campeão europeia em título, venceu esta terça-feira a Alemanha por 1-0, em encontro da primeira jornada do Grupo F do Euro2020, disputado na Allianz Arena, em Munique.

Um autogolo de Mats Hummels, aos 20 minutos, selou o triunfo dos comandados de Didier Deschamps.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Após a primeira ronda, Portugal, que venceu a Hungria por 3-0, lidera o agrupamento, com os mesmos três pontos dos gauleses, enquanto a Alemanha, próxima adversária da equipa das 'quinas', no sábado, em Munique, está a zero, como os magiares.

Ativista da Greenpeace cai no relvado antes do início do jogo

Um ativista da associação não-governamental Greenpeace sobrevoou o estádio de Munique num ultraleve e caiu no relvado pouco antes do início da partida entra a França e a Alemanha.

O ultraleve, com uma mensagem contra o petróleo, acabou por perder o equilíbrio devido a um cabo que transportava a Spider Cam (câmara aérea) e só com muita dificuldade conseguiu reequilibrar-se, antes de cair no relvado do Allianz Arena.

Ativista do @Greenpeace pousa de paraquedas na Arena de Munique, sede do jogo entre #GER e #FRA, em protesto contra a utilização de combustíveis fósseis pela @VW, patrocinadora da #EURO2020 #GERFRA pic.twitter.com/OQppxscGCF - Jeff Nascimento (@jnascim) June 15, 2021

A UEFA afirmou que várias pessoas ficaram feridas e tiveram de ser hospitalizadas. "Este ato imprudente - que poderia ter consequências muito graves para um grande número de pessoas presentes - causou ferimentos em várias pessoas que tiveram de ir ao hospital e as autoridades judiciais tomarão as medidas necessárias", disse o organismo dirigente do futebol europeu, em comunicado.

* atualizado às 22.50 com a posição da UEFA