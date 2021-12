Buscas no Sporting e no Benfica. Empresário César Boaventura detido

A Polícia Judiciária fez buscas no Sporting e no Benfica na manhã desta quarta-feira para recolher provas sobre suspeitas de "fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento".

De acordo com a PJ, esta investigação insere-se no âmbito da Operação Malapata, para a qual foram executados a vários mandatos de detenção e buscas domiciliárias, sendo que o empresário de futebol César Boaventura foi um dos detidos, além de outros dois suspeitos.

De acordo com a SIC Notícias, em causa estarão os contratos de transferência de Gelson Martins, Odysseas Vlachodimos, Nuno Tavares, Lisandro López e Luca Waldschmidt, que foram intermediados por Boaventura.

De acordo com o comunicado da Diretoria do Norte da PJ, foram feitas "28 buscas domiciliárias e não domiciliárias, realizadas nos concelhos de Barcelos, Braga, Esposende, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Funchal, Benavente e Lisboa", que acrescenta terem sido "detidos três indivíduos, entre os quais um empresário do setor metalúrgico e um empresário ligado à atividade desportiva, fortemente indiciados pelos referidos crimes".

Ainda segundo o mesmo documento, "através do exercício de atividade comercial fictícia de sociedades geridas pelos suspeitos, assim como de correspondentes contas bancárias tituladas por terceiros (pessoas individuais e coletivas), em território nacional e no estrangeiro, aqueles lograram criar um intrincado esquema de faturação / movimentação financeira que ofereciam tanto como veículo de branqueamento para terceiros, prestando assim esse serviço ilícito pelo qual seriam remunerados".

Neste sentido, a avaliação "parcial" feita destes alegados esquemas irregulares "foram até ao momento identificados movimentos financeiros, em diversas plataformas, num montante superior a € 70.000.000 (setenta milhões de euros)", sendo que "a vantagem patrimonial em sede fiscal estimada, associada ao principal visado, atinge o montante de 1,5 milhões de euros".

A operação policial envolveu inspetores e peritos da Policia Judiciária, contando ainda com a participação de elementos da Autoridade Tributária. "No decurso da operação policial, foi apreendida documentação diversa relativa à prática dos factos, diversas viaturas automóveis e material informático", pode ler-se no comunicado, que acrescenta que "os detidos vão ser presentes à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".

Entretanto, Sporting e Benfica já confirmaram, através de comunicados publicados nos respetivos sites oficiais, terem sido alvo de buscas.

Os leões garantem que o clube e a SAD "não são alvo da investigação, direta ou indiretamente, não têm qualquer relação com o investigado, nem são visados na matéria das buscas". O clube liderado por Frederico Varandas revela ainda que decorreu tudo "de forma célere", tendo a Sporting SAD "entregue os documentos que lhe foram solicitados". Nesse sentido, acrescentam que "colaborará, como sempre, com as autoridades no que for necessário".

Por sua vez, o Benfica revela que está "está a colaborar com as autoridades nas diligências realizadas ao longo do dia de hoje no âmbito de um processo que se encontra em segredo de justiça". Nesse sentido, os encarnados garantem que o clube "não é arguido ou sequer visado neste processo, nem qualquer membro dos seus órgãos sociais".

Em atualização.