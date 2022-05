Bruno Lage testa positivo e falha jogo do Wolves no campo do Chelsea

O técnico português Bruno Lage teve um teste com resultado positivo à covid-19 e vai falhar a deslocação de sábado do Wolverhampton ao terreno do Chelsea, na Liga inglesa de futebol, informou esta sexta-feira o seu clube.

"Bruno Lage vai estar ausente da viagem deste fim de semana ao Chelsea depois de ter testado positivo à covid-19. Desejamos que o nosso treinador regresse brevemente", lê-se numa nota publicada na página oficial dos 'Wolves' na rede social Twitter.

O técnico de 45 anos não vai poder assim comandar a sua equipa em Londres, em Stamford Bridge, numa altura complicada da temporada, em que leva quatro derrotas nos últimos cinco jogos, três das quais consecutivas.

O Chelsea, ainda campeão europeu, segue no terceiro posto da Premier League, com 66 pontos, enquanto o Wolverhampton é oitavo, com 49.

O encontro, referente à 36.ª jornada, está agendado para as 15:00.