Bronca no Brasil-Argentina: autoridades sanitárias interrompem jogo

O insólito aconteceu poucos minutos depois do pontapé de saída, quando um conjunto de polícias e dirigentes sanitários brasileiros entraram em campo para impedir a participação de quatro jogadores argentinos, acusados de não terem cumprido o protocolo sanitário contra a covid-19.

Os quatro jogadores argentinos que atuam por clubes da Inglaterra seguiram para a Neo Química Arena, em São Paulo, com o restante seleção que enfrenta o Brasil neste domingo e podem ser utilizados, tinha dito à AFP um porta-voz da seleção albiceleste.

"Tudo ok. Estamos a ir para o estádio normalmente", respondeu a fonte ao ser questionada se os quatro atletas poderiam entrar em campo, o que tinha sido questionado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) brasileira.

Mas pouco após o pontapé de saída, as autoridades policiais e sanitárias entraram em campo e a partida está suspensa.

De acordo com as autoridades brasileiras, Emiliano Martinez e Emiliano Buendia, que atuam no Aston Villa, e Giovanni Lo Celso e Cristian Romero, que são comandados por Nuno Espírito Santo no Tottenham, deveriam ser colocados em quarentena e aconselhados a "regressar ao país de origem".

A mesma fonte explicou que os quatro jogadores prestaram falsas declarações, ao negarem aos oficiais de imigração que tivessem estado recentemente no Reino Unido, território que está colocado na lista vermelha do Brasil na luta contra a covid-19.

"A situação é um grave risco para a saúde e as autoridades sanitárias locais impuseram a quarentena imediata dos jogadores, que estão impedidos de realizar qualquer atividade e devem ser impedidos de permanecer em território brasileiro", explicaram as autoridades locais.

O encontro da fase de qualificação sul-americana para o próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer em 2022, no Qatar, está agendado para hoje, às 20:00 (16:00 horas locais), em São Paulo.

atualizado às 20.35